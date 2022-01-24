Песков: информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью о России

Информационная истерика США и НАТО щедро обрамлена ложью о России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряжённости осуществляется за счёт информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся. Она щедро обрамлена ложью, которая публикуется», — сказал он журналистам.

Песков напомнил о вбросе о якобы планах России эвакуировать дипломатов с Украины, тогда как всё свелось к соответствующей рекомендации Госдепа.