Песков: президент Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России

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Президент России Владимир Путин как главнокомандующий принимает меры для обеспечения безопасности страны на фоне роста напряжённости, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Песков: президент Путин как главнокомандующий принимает меры для безопасности России
  • AP

«К сожалению, мы с вами живём вот в таком агрессивном окружении. Да, к сожалению, мы все вместе с вами читаем сообщения о том, что НАТО принимает вот такое решение (о наращивании сил в Восточной Европе. — RT)... Видим перепечатки и ссылки на прежде всего англосаксонские СМИ, читаем заявления представителей стран НАТО, абсолютно недружелюбные в наш адрес», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что глава государства «принимает необходимые меры» как главнокомандующий и как человек, определяющий внешнюю политику.

«Чтобы наша с вами безопасность была обеспечена на должном уровне, чтобы наши интересы были обеспечены. Собственно, именно мы стали инициаторами тех самых консультаций, то есть переговоров (о гарантиях безопасности. — RT)», — сказал Песков.

Ранее НАТО объявило об увеличении военного присутствия в Восточной Европе в связи с «наращиванием военной мощи России около Украины», в регион будут направлены дополнительные силы, в том числе корабли и истребители.

Как заявил генсек ОДКБ, милитаризация у границ организации в Восточной Европе со стороны НАТО не способствует укреплению безопасности в регионе. Он призвал снизить градус напряжённости.

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