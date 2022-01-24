В МИД Ирана заявили, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения соглашения по ядерной сделке.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном
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«Если в ходе переговорного процесса мы достигнем ситуации, что для достижения хорошего соглашения на высоком уровне нам нужно будет говорить с американцами, мы от этого не откажемся», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили «ядерную сделку».

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