В МИД Ирана заявили, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном
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«Если в ходе переговорного процесса мы достигнем ситуации, что для достижения хорошего соглашения на высоком уровне нам нужно будет говорить с американцами, мы от этого не откажемся», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили «ядерную сделку».
Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT высказался об отношениях с США.