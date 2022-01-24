В МИД Ирана заявили, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран может пойти на прямые переговоры с Вашингтоном, если это потребуется для достижения соглашения по ядерной сделке.

«Если в ходе переговорного процесса мы достигнем ситуации, что для достижения хорошего соглашения на высоком уровне нам нужно будет говорить с американцами, мы от этого не откажемся», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили «ядерную сделку».

Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT высказался об отношениях с США.