Президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран противостоит американскому господству

Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT высказался об отношениях с США. По его мнению, Соединённые Штаты хотят «превратить независимые страны в своих рабов».

«Страны, которые хотят быть независимыми, находятся под нападками врагов... Американцы не хотят, чтобы были независимые государства, они хотят превратить эти страны в своих рабов», — сказал он.

По его словам, Иран на протяжении 40 лет «противостоит американскому господству».

Также Раиси заявил, что главный принцип Ирана заключается в том, что он не хочет получить господство над другими странами и не готов находиться под доминацией других стран.

Ранее Раиси заявил, что модель поведения НАТО, которое вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведёт к распаду альянса.