Президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран противостоит американскому господству

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Президент Ирана Ибрагим Раиси в интервью RT высказался об отношениях с США. По его мнению, Соединённые Штаты хотят «превратить независимые страны в своих рабов».
Президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран противостоит американскому господству
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«Страны, которые хотят быть независимыми, находятся под нападками врагов... Американцы не хотят, чтобы были независимые государства, они хотят превратить эти страны в своих рабов», — сказал он. 

По его словам, Иран на протяжении 40 лет «противостоит американскому господству».

Также Раиси заявил, что главный принцип Ирана заключается в том, что он не хочет получить господство над другими странами и не готов находиться под доминацией других стран.

Ранее Раиси заявил, что модель поведения НАТО, которое вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведёт к распаду альянса.

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