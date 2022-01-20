Глава Ирана Раиси: поведение НАТО в конечном счёте приведёт к распаду альянса

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Модель поведения НАТО, которое вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведёт к распаду альянса, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, выступая в Госдуме.
Глава Ирана Раиси: поведение НАТО в конечном счёте приведёт к распаду альянса
  • AP

«НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами, прикрытиями. Они угрожают независимым государствам, распространяя западную модель... Поведение, которое в конечном счёте приведёт к распаду», — сказал Раиси.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции выразил мнение, что НАТО нужно Соединённым Штатам только для того, чтобы держать страны Запада в русле своей политики.

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