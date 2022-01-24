Депутат Чепа прокомментировал слова Джонсона об Украине как о «новой Чечне» для России

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что возможная эскалация вокруг Украины способна стать «новой Чечнёй» для России.
Депутат Чепа прокомментировал слова Джонсона об Украине как о «новой Чечне» для России
  • AP

«Эскалацию мы наблюдаем только со стороны Запада, который подталкивает Украину к провокациям, не более того», — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована не в эскалации ситуации, а только в выполнении Минских договорённостей.

«Для нас это основное. Мы настаиваем на этом и обращаем внимание Запада на то, чтобы они отстаивали эту же точку зрения, чтобы выполнялись все договорённости по мирному урегулированию конфликта на Украине», — отметил Чепа.

Ранее премьер-министр Великобритании охарактеризовал возможную эскалацию вокруг Украины как «новую Чечню» для России.

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