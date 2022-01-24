Совет ЕС призвал Россию в ситуации с Украиной к «деэскалации»

Главы МИД стран Евросоюза заявили о необходимости конструктивного диалога с Россией в рамках существующих международных механизмов.

«В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы», — говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что продолжается обсуждение вопросов безопасности с партнёрами из США, НАТО и с Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Европарламента заявил о необходимости наладить диалог Европы с Россией.