Совет ЕС призвал Россию в ситуации с Украиной к «деэскалации»

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Главы МИД стран Евросоюза заявили о необходимости конструктивного диалога с Россией в рамках существующих международных механизмов.
Совет ЕС призвал Россию в ситуации с Украиной к «деэскалации»
  • Legion-Media

«В своих выводах Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия России и угрозы в отношении Украины, призывает Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу через установленные международные механизмы», — говорится в заявлении.

В ЕС также отметили, что продолжается обсуждение вопросов безопасности с партнёрами из США, НАТО и с Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Европарламента заявил о необходимости наладить диалог Европы с Россией.

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