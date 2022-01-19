Президент Франции Макрон заявил о необходимости наладить диалог Европы с Россией

Координация между Европой и США — это хорошо, но европейцам необходим собственный диалог с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на сессии Европарламента.

Он отметил необходимость ведения требовательного диалога с Москвой для доверительных отношений.

«Мы убеждаемся в этом, наблюдая за диалогом, который ведут сейчас Россия и США. Я считаю, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией», — цитирует Макрона ТАСС.

По мнению французского лидера, Парижу необходимо самостоятельно вести диалог с Москвой по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж выступает за то, чтобы в отношениях с Москвой сочетать диалог и сдерживание.