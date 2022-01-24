Джонсон заявил, что эскалация на Украине может стать для России «новой Чечнёй»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация вокруг Украины способна стать «новой Чечнёй» для России.

«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечнёй. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны... они будут бороться», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях.