Джонсон заявил, что эскалация на Украине может стать для России «новой Чечнёй»

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация вокруг Украины способна стать «новой Чечнёй» для России.
Джонсон заявил, что эскалация на Украине может стать для России «новой Чечнёй»
  • AP

«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечнёй. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны... они будут бороться», — приводит РИА Новости слова Джонсона.

Накануне телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях.

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