Джонсон заявил, что эскалация на Украине может стать для России «новой Чечнёй»
- AP
«Мы должны донести сообщение, что вторжение на Украину... будет болезненным, кровавым делом... Крайне важно, чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечнёй. Я был на Украине несколько раз. Я немного знаю людей это страны... они будут бороться», — приводит РИА Новости слова Джонсона.
Накануне телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях.