Sky News: Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.
Sky News: Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече
  • © AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на источники.

«Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни», — сообщает канал.

По данным собеседников, Джонсон считает ситуацию вокруг Украины «крайне опасной».

Ранее сообщалось, что Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

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