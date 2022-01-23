Sky News: Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече
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Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на источники.
«Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни», — сообщает канал.
По данным собеседников, Джонсон считает ситуацию вокруг Украины «крайне опасной».
Ранее сообщалось, что Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.