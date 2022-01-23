Sky News: Джонсон поручит главе Минобороны Британии принять приглашение Шойгу о встрече

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы Минобороны России Сергея Шойгу провести переговоры в Москве.

Об этом сообщает канал Sky News со ссылкой на источники.

«Как ожидается, он должен сказать министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение о встрече с российским министром обороны в Москве в ближайшие дни», — сообщает канал.

По данным собеседников, Джонсон считает ситуацию вокруг Украины «крайне опасной».

Ранее сообщалось, что Шойгу пригласил главу оборонного ведомства Британии Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.