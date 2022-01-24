Глава МИД ФРГ Бербок высказалась о возможной эвакуации дипломатов с Украины

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин следит за безопасностью на Украине и готов к любым ситуациям.
Глава МИД ФРГ Бербок высказалась о возможной эвакуации дипломатов с Украины
  • AP

«Мы в последние недели регулярно оцениваем ситуацию с европейскими партнёрами в отношении того, как мы можем реагировать наиболее оперативным образом», — приводит РИА Новости слова Бербок.

По её словам, в данной ситуации речь больше идёт о снижении напряжения и продолжении диалога.

Она добавила, что в ФРГ готовы к любым ситуациям и безопасность работников МИД имеет «высший приоритет».

Ранее сообщалось, что американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить