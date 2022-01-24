Глава МИД ФРГ Бербок высказалась о возможной эвакуации дипломатов с Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин следит за безопасностью на Украине и готов к любым ситуациям.

«Мы в последние недели регулярно оцениваем ситуацию с европейскими партнёрами в отношении того, как мы можем реагировать наиболее оперативным образом», — приводит РИА Новости слова Бербок.

По её словам, в данной ситуации речь больше идёт о снижении напряжения и продолжении диалога.

Она добавила, что в ФРГ готовы к любым ситуациям и безопасность работников МИД имеет «высший приоритет».

Ранее сообщалось, что американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.