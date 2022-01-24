Госдеп США заверил в продолжении работы американского посольства на Украине

Высокопоставленный представитель Госдепартамента заявила, что посольство Соединённых Штатов в Киеве продолжит свою работу в обычном режиме, несмотря на отъезд некоторых американских дипломатов.

Об этом информирует РИА Новости.

«Посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу», — сказала представитель Госдепа США.

Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.

До этого журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.

Позднее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.