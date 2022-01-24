Госдеп США заверил в продолжении работы американского посольства на Украине
Об этом информирует РИА Новости.
«Посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу», — сказала представитель Госдепа США.
Ранее американский Госдепартамент разрешил добровольный отъезд с территории Украины некоторым сотрудникам посольства США в Киеве и членам их семей.
До этого журналист Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что в Госдепартаменте США распорядились эвакуировать семьи дипломатов с Украины с 24 января. По его словам, информацию подтвердили в официальных источниках.
Позднее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен прокомментировал публикуемую в СМИ информацию о подготовке эвакуации семей американских дипломатов с территории Украины.