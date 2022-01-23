Блинкен: ФРГ поддержит общий ответ на действия России при эскалации ситуации вокруг Украины

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Соединённые Штаты не сомневаются, что Германия готова поддержать общий ответ на возможные действия России в отношении Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен: ФРГ поддержит общий ответ на действия России при эскалации ситуации вокруг Украины
  • ©Bernd Von Jutrczenka - Pool/Getty Images

«Я попросту не считаю так», — приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос, поддерживает ли он мнение о том, что ФРГ может создать помехи «общему жёсткому ответу» на предполагаемые действия России.

По его словам, «Германия разделяет обеспокоенности США и твёрдо нацелена дать ответ быстро, эффективно и сообща». 

Ранее Шёнбах во время выступления в Индии заявил, что Крым больше никогда не станет частью Украины, а также выразил сомнение, что Украина станет членом НАТО.

Позднее он объяснил, что это было его частное мнение, и подал в отставку.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о принадлежности полуострова закрыт, а референдум был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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