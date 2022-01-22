Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

Отмечается, что президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани могут провести встречу в Вашингтоне в январе.

Как уточняет агентство, таким образом власти США хотят развеять опасения европейских партнёров о проблемах с обеспечением газа при эскалации ситуации вокруг Украины.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию в интересах США и Германии.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с «Северным потоком — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить