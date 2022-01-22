Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины
- РИА Новости
Отмечается, что президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани могут провести встречу в Вашингтоне в январе.
Как уточняет агентство, таким образом власти США хотят развеять опасения европейских партнёров о проблемах с обеспечением газа при эскалации ситуации вокруг Украины.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию в интересах США и Германии.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с «Северным потоком — 2».