Bloomberg: США обсуждают с Катаром поставки газа в Европу из-за ситуации вокруг Украины

Власти Соединённых Штатов ведут переговоры с коллегами из Катара о поставках природного газа из страны в Европу в связи с возможной эскалацией ситуации вокруг Украины. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

РИА Новости

Отмечается, что президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани могут провести встречу в Вашингтоне в январе. Как уточняет агентство, таким образом власти США хотят развеять опасения европейских партнёров о проблемах с обеспечением газа при эскалации ситуации вокруг Украины. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию в интересах США и Германии. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Германия не самостоятельна в вопросах отстаивания своих экономических интересов на фоне ситуации с «Северным потоком — 2».