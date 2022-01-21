В НАТО назвали неприемлемым требование России о выводе войск из Болгарии и Румынии

В НАТО заявили, что требование России о выводе войск стран альянса из Болгарии и Румынии не может быть выполнено.

Об этом информирует агентство AFP.

«НАТО отвергает требование России о выводе войск из Болгарии и Румынии», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России сообщили, что российские предложения по гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что России нужна реакция на каждую статью проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».