МИД России: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

Российские предложения по гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год.

Об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ.

«Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно чётко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в заявлении министерства.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире RT заявил, что России нужен быстрый ответ США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что России нужна реакция на каждую статью проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».