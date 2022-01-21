МИД России: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии

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Российские предложения по гарантиям безопасности предусматривают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год.
МИД России: предложения по безопасности подразумевают вывод сил НАТО из Болгарии и Румынии
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Об этом говорится в ответе МИД России на вопросы СМИ.

«Упомянутый вами один из опорных элементов наших инициатив сознательно сформулирован предельно чётко и не допускает каких-либо двояких толкований. Речь идёт о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, не являвшихся членами НАТО на указанную дату. К таковым относятся и Болгария, и Румыния», — говорится в заявлении министерства.

Ранее глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире RT заявил, что России нужен быстрый ответ США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что России нужна реакция на каждую статью проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».

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