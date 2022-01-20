Глава делегации Гаврилов: России нужен быстрый ответ на предложения по безопасности 

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Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов в эфире RT заявил, что России нужен быстрый ответ США и НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.
Глава делегации Гаврилов: России нужен быстрый ответ на предложения по безопасности 
  • Legion-Media

По его словам, это вопрос не месяцев, а дней. Гаврилов отметил, что России нужен быстрый ответ.

«Я не могу сказать вам, за какое время (должен поступить ответ. — RT), но он должен быть быстрым», — отметил он.

Также он выразил мнение, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена поспособствует достижению прогресса на переговорах по безопасности.

Он отметил, что Россия готова к разным вариантам развития ситуации, но надеется на лучшее.

В декабре Гаврилов заявил, что у России есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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