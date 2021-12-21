Глава делегации Гаврилов заявил о плане Б при отсутствии ответа на предложения России

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У России есть план Б на случай, если США и НАТО не ответят на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Глава делегации Гаврилов заявил о плане Б при отсутствии ответа на предложения России
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Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«А план Б, естественно, руководством предусмотрен. И к нему никто не хотел бы прибегать. Это не ультиматум — это жёсткое требование, которое навеяно обстоятельством и временем. И пора уже привыкнуть к мысли, что наши интересы должны защищаться», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы обсуждать с Вашингтоном то, что является предметом его озабоченности.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В частности, в проекте говорится о подтверждении Москвой и Североатлантическим альянсом положения, что они не рассматривают друг друга в качестве противников.

Согласно проекту, Россия и НАТО обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила, что замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков передал американской стороне предложения Москвы, касающиеся вопросов безопасности.

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