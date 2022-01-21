Вирусолог Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Британии

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Вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Великобритании.
Вирусолог Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Британии
  • ©Victoria Jones/PA Images
  • Gettyimages.ru

«После «омикрона» в Великобритании сформировался иммунитет. Именно поэтому власти приняли решение снять все ограничения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в других странах рост заболеваемости приведёт к аналогичным результатам.

Как отметил Чумаков, «омикрон» в большинстве случаев протекает легко, но людям из групп риска желательно задуматься о ревакцинации.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал отмену ковидных ограничений в Великобритании.

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