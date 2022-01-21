Вирусолог Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Британии

Вирусолог Пётр Чумаков прокомментировал отмену ковидных ограничений в Великобритании.

«После «омикрона» в Великобритании сформировался иммунитет. Именно поэтому власти приняли решение снять все ограничения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в других странах рост заболеваемости приведёт к аналогичным результатам.

Как отметил Чумаков, «омикрон» в большинстве случаев протекает легко, но людям из групп риска желательно задуматься о ревакцинации.

Ранее бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал отмену ковидных ограничений в Великобритании.