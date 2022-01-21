Bloomberg: США изучают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины

США изучают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает агентство, «второстепенный персонал сможет отбыть добровольно», тогда как члены семей дипломатов могут получить приказ вернуться домой.

«Объявление может быть сделано в течение нескольких дней», — уточнили собеседники.

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России после этого заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

Также в Москве назвали распространённую США информацию провокацией.