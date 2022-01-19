Захарова назвала провокацией информацию об эвакуации российских дипломатов с Украины

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В Москве считают провокацией информацию США о якобы готовящейся эвакуации сотрудников российского посольства на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала провокацией информацию об эвакуации российских дипломатов с Украины
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«У меня вопрос: какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Это первый вопрос», — цитирует РИА Новости Захарову. 

По её словам, «это всё можно охарактеризовать как провокативное поведение».

«Третий момент. Мы теперь понимаем, что всё, что было сделано, то есть эти источники СБУ, американская газета без подключения московских корреспондентов, и Белый дом — это одна связка», — добавила дипломат.

Она подчеркнула, что подобные действия  направлены «на подготовку провокаций».

Ранее газета The New York Times сообщала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, что Россия якобы планирует эвакуировать с Украины дипломатов двух российских консульств.

В МИД России заявили, что российское посольство в Киеве продолжает работу в штатном режиме.

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