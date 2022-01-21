В Польше сообщили о готовности оказать Украине полную поддержку

В Польше готовы оказать Украине поддержку и считают её безопасность ключевым для себя фактором, заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.

«Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши. Тот факт, что в данный момент Зеленский проводит в Польше консультации с Дудой, свидетельствует о роли нашей страны в обеспечении региональной безопасности», — цитирует его Интерфакс.

По словам польского политика, безопасность Украины — это часть безопасности Польши в том числе. В ближайшее время Кумох отправится в Киев.

Ранее сообщалось, что президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский создадут специальный канал связи.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.