Президенты Зеленский и Дуда начали встречу в Польше
- AP
«В Польше, на территории резиденции «Висла», началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды. Мероприятие проходит с глазу на глаз. Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.
У Польщі, на території резиденції «Вісла», розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.— Офіс Президента (@APUkraine) January 20, 2022
Захід відбувається у форматі віч-на-віч.
Глави держав обговорять безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин. pic.twitter.com/3awyTq34ov
Как сообщалось ранее, Зеленский прибыл с визитом в Польшу.