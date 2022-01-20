Президенты Зеленский и Дуда начали встречу в Польше

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В Польше началась встреча украинского и польского президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины.
Президенты Зеленский и Дуда начали встречу в Польше
  • AP

«В Польше, на территории резиденции «Висла», началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды. Мероприятие проходит с глазу на глаз. Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Зеленский прибыл с визитом в Польшу.

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