Президенты Зеленский и Дуда начали встречу в Польше

В Польше началась встреча украинского и польского президентов Владимира Зеленского и Анджея Дуды. Об этом сообщила пресс-служба главы Украины.

«В Польше, на территории резиденции «Висла», началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Польша Анджея Дуды. Мероприятие проходит с глазу на глаз. Главы государств обсудят ситуацию с безопасностью и важные вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

У Польщі, на території резиденції «Вісла», розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди.



Захід відбувається у форматі віч-на-віч.



Глави держав обговорять безпекову ситуацію та важливі питання двосторонніх відносин. pic.twitter.com/3awyTq34ov — Офіс Президента (@APUkraine) January 20, 2022

Как сообщалось ранее, Зеленский прибыл с визитом в Польшу.