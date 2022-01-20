Зеленский приехал в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретится с польским коллегой Анджеем Дудой.

«Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Президент Республики Польша Анджей Дуда будет принимать украинского коллегу в государственной резиденции «Висла». Главы государств проведут ряд встреч в формате «с глазу на глаз» и в широком составе и обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов», — говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram.

Отмечается, что «основной темой остаётся вопрос безопасности».

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими сенаторами в Киеве призвал их к скорейшему введению санкций против России.