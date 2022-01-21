Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи

Короткая ссылка
Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский создадут специальный канал связи.
Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи
  • © Ukrainian Presidential Press Office
  • AP

Об этом рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Если речь идёт о польско-украинских темах, то они были перенесены на технический уровень. Я скоро направлюсь в Киев, будут также переговоры в Варшаве. Прежде всего, будет запущен специальный канал между президентами», — приводит РИА Новости его слова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить