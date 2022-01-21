Президенты Польши и Украины создадут специальный канал связи

Президенты Польши и Украины Анджей Дуда и Владимир Зеленский создадут специальный канал связи.

Об этом рассказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох.

«Если речь идёт о польско-украинских темах, то они были перенесены на технический уровень. Я скоро направлюсь в Киев, будут также переговоры в Варшаве. Прежде всего, будет запущен специальный канал между президентами», — приводит РИА Новости его слова.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, где встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.