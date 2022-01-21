Кремль: Путин и Мадуро не обсуждали размещение военных баз в Венесуэле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении российских военных баз в Венесуэле во время телефонного разговора президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро не поднимался.

РИА Новости

«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», — сказал Песков. Он отметил, что «российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнёрский характер». «Самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора», — добавил пресс-секретарь. Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке. Песков прокомментировал заявления США о возможности открытия военных баз России в Латинской Америке.