Кремль: Путин и Мадуро не обсуждали размещение военных баз в Венесуэле
- РИА Новости
«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», — сказал Песков.
Он отметил, что «российско-венесуэльское взаимодействие носит очень многоплановый и партнёрский характер».
«Самые различные аспекты этого взаимодействия вчера обсуждались в ходе разговора», — добавил пресс-секретарь.
Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.
Песков прокомментировал заявления США о возможности открытия военных баз России в Латинской Америке.