Путин провёл телефонный разговор с Мадуро
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах», — говорится в сообщении.
Также «подчёркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин».
Ранее доктор Мигель Хаймес, венесуэльский эксперт по энергетике и геополитике, рассказал о стратегии Венесуэлы по восстановлению добычи нефти.