Путин провёл телефонный разговор с Мадуро

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.
Путин провёл телефонный разговор с Мадуро
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы российско-венесуэльского взаимодействия, ход реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах», — говорится в сообщении.

Также «подчёркнута важность продолжения сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки в Венесуэлу российских вакцин».

Ранее доктор Мигель Хаймес, венесуэльский эксперт по энергетике и геополитике, рассказал о стратегии Венесуэлы по восстановлению добычи нефти.

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