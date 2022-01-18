Доктор Хаймес рассказал о стратегии Венесуэлы по восстановлению добычи нефти

Доктор Мигель Хаймес, венесуэльский эксперт по энергетике и геополитике, рассказал о стратегии Венесуэлы по восстановлению добычи нефти.

«У Венесуэлы есть своя стратегия по восстановлению добычи нефти. В январе 2021 года она добывала всего 355 тыс. баррелей в день, в феврале и марте наблюдался рост до 700 тыс. баррелей. Поставка некоторого оборудования и прочие изменения привели к росту до 900 тыс. баррелей», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Хаймес, в настоящее время планируется достичь цифры в 1,5 млн баррелей в сутки, но идеальным стало бы производство 2 млн, чтобы выйти на рынки, которые были партнёрами Венесуэлы в течение десятилетий.

«В то же время мы видим, что Европа отложила введение санкций против Венесуэлы на год, что открывает неплохие возможности. 99% долларов, поступающих в страну, были получены от торговли нефтью», — добавил эксперт.

Ранее профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт», председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, подвела итоги года для российской нефтегазохимии.