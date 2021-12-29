Профессор Тамара Канделаки подвела итоги года для российской нефтегазохимии

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Профессор, доктор экономических наук Тамара Канделаки, генеральный директор ООО «ИнфоТЭК-Консалт», председатель комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, подвела итоги года для российской нефтегазохимии.
Профессор Тамара Канделаки подвела итоги года для российской нефтегазохимии
  • Reuters

«Самым большим положительным событием для отрасли стало объединение СИБУРа с ТАИФом, в результате которого образовалась очень крупная компания. За счёт такого объединения у отечественной нефтехимии и нефтепереработки появились новые возможности на мировом рынке», — заявила она в беседе с oilcapital.ru.

Канделаки также считает важным, что в 2021 году в Госдуме стали активнее советоваться с экспертным сообществом в рамках секции по вопросам законодательного регулирования нефтепереработки и нефтехимии экспертного совета при комитете по энергетике.

По словам профессора, в 2022 году специалисты отрасли в первую очередь ждут результатов работы нижнекамского АО «ТАИФ-НК» по гидрокрекингу гудрона.

«Очевидно, что продолжится бум нефтехимических проектов, для которых потребуются различные преференции, что обязательно приведёт к новым законодательным инициативам и их обсуждению в Госдуме. Кроме того, можно точно прогнозировать, что в ближайшее время будет расти спрос на продукцию газохимии, применяемую сельским хозяйством», — добавила Канделаки.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах СПГ в Европе.

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