Аналитик Митрахович объяснил слова главы Минэкономики ФРГ Хабека о «Северном потоке — 2»

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Ангелина Шурпина
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека о том, что Германия не обязана выплачивать компенсацию в случае, если регулятор не одобрит проект «Северный поток — 2».
Аналитик Митрахович объяснил слова главы Минэкономики ФРГ Хабека о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«Я не слышал, что Германия должна выплачивать компенсацию, если не сертифицирует «Северный поток — 2», я не слышал, чтобы была какая-то юридическая норма, которая бы это требовала. То, что Роберт Хабек настроен против «Северного потока — 2» и делает против него заявления, это не удивительно», — рассказал эксперт.

По мнению Митраховича, проект «Северный  поток — 2» одобрят.

«Германии проект нужен, она получит от него экономическую и политическую выгоду», — заключил собеседник RT.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не обязана выплачивать компенсацию в случае, если регулятор не одобрит проект «Северный поток — 2».

В ноябре Хабек раскритиковал «Северный поток — 2».

По его словам, проект никогда не был сугубо экономическим, а является якобы стратегическим, оказывающим «давление на Украину» и усиливающим «зависимость немецкой политики».

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