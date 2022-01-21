Глава Минэкономики Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию, если СП-2 не будет одобрен

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Германия не обязана выплачивать компенсацию в случае, если регулятор не одобрит проект «Северного потока — 2», заявил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.
Глава Минэкономики Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию, если СП-2 не будет одобрен
  • РИА Новости

Он напомнил, что Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода.

«Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода.

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