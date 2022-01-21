Глава Минэкономики Хабек: ФРГ не заплатит компенсацию, если СП-2 не будет одобрен
- РИА Новости
Он напомнил, что Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации газопровода.
«Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее в Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода.