В Госдепе рассказали о реакции США на возможное продвижение России в Латинской Америке

Власти Соединённых Штатов примут решительные меры в случае развёртывания российских вооружённых сил в Латинской Америке. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс.

«Если Россия начнёт двигаться в этом направлении, мы будем действовать в ответ на это решительно», — приводит его слова ТАСС.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительным образом ответит, если Россия разместит свои войска в Латинской Америке.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее прокомментировал заявления США о новых военных базах России в Латинской Америке.