Американский сенатор Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины

Короткая ссылка
Американский сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины для упрощения организации поставок вооружений в страну.
Американский сенатор Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины
  • Gettyimages.ru
  • © Grant Faint

«Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», — говорится в заявлении сенатора.

Ранее в посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.

В Госдепартаменте анонсировали новую поставку военной помощи на Украину в ближайшие недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить