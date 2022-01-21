Американский сенатор Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины

Американский сенатор от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин представила законопроект о ленд-лизе для Украины для упрощения организации поставок вооружений в страну.

«Этот законопроект наделит президента расширенными полномочиями быстрее заключать соглашения ленд-лиза напрямую с Украиной и ускорять поставки военного оборудования, необходимого для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», — говорится в заявлении сенатора.

Ранее в посольстве России в США призвали власти Соединённых Штатов отказаться от планов поставок вооружений на Украину.

В Госдепартаменте анонсировали новую поставку военной помощи на Украину в ближайшие недели.