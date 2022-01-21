Минюст США выдвинул обвинения после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair
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Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В частности, обвинения выдвинули против главы «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.
Минюст США подозревает их в «использовании ложной угрозы наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».
Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и заключила, что самолёт посадили на основе ложной информации.
23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.