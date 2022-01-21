Минюст США выдвинул обвинения после инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair

Минюст США выдвинул обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с совершившим экстренную посадку в Минске самолётом Ryanair.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В частности, обвинения выдвинули против главы «Белаэронавигации» Леонида Чуро, его заместителя Олега Казючица и двух сотрудников службы госбезопасности Белоруссии.

Минюст США подозревает их в «использовании ложной угрозы наличия на борту бомбы для незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами с целью ареста белорусского диссидента».

Ранее Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair и заключила, что самолёт посадили на основе ложной информации.

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.