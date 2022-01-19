В ИКАО заключили, что самолёт Ryanair посадили в Минске на основе ложной информации

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В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заявили, что информация о минировании совершившего экстренную посадку в Минске самолёта Ryanair была ложной.
В ИКАО заключили, что самолёт Ryanair посадили в Минске на основе ложной информации
  • globallookpress.com
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«Поскольку ни бомба, ни свидетельство её существования не были обнаружены при подготовке к посадке в Афинах и после различных проверок в Белоруссии и Литве, считается, что сообщение о бомбе было намеренно ложным», — приводит РИА Новости текст отчёта ИКАО.

При этом в организации не смогли приписать совершение этого акта какому-либо государству.

Ранее ИКАО разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair.

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко  заявил, что в столице готовы к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.

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