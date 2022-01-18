ИКАО разослала своим членам доклад об инциденте с Ryanair

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) разослала своим членам отчёт о расследовании инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, который экстренно приземлился в 2021 году в Минске из-за сообщения о минировании.
ИКАО разослала своим членам доклад об инциденте с Ryanair
  • AP
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«ИКАО обнародовала свой доклад об установлении фактов по поводу события с участием рейса Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Белоруссии. Доклад стал доступен сегодня всем 193 государствам-членам ИКАО, включая 36, которые избраны в Совет ИКАО», — приводит РИА Новости пресс-релиз ИКАО.

Отмечается, что совет организации на совещании 31 января проведет «формальное обсуждение любых дальнейших действий, которые могут быть предприняты организацией на основании выводов доклада».

В декабре директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии заявил, что затягивание Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) расследования инцидента с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и применение санкций не в интересах западных партнёров.

23 мая 2021 года в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что в столице готовы к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой в белорусской столице рейса авиакомпании Ryanair.

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