В Минтрансе Белоруссии прокомментировали санкции против авиаотрасли страны

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Затягивание Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) расследования инцидента с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске и применение санкций не в интересах западных партнёров. Об этом заявил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии.
В Минтрансе Белоруссии прокомментировали санкции против авиаотрасли страны
  • Reuters
  • © Vasily Fedosenko

«Не думаю, что в интересах партнёров усугублять ситуацию. Есть ощущение, что они сами хотели бы как-то решить эту проблему, и мы подсказываем, как её решить, но насколько они нас услышат, зависит от них», — цитирует ТАСС Сикорского.

По его словам, время идёт и европейские партнёры «должны понимать, что размеры монетизированных убытков будут возрастать».

«Поэтому не выгодно европейским партнёрам имитировать жёсткие действия (в отношении авиационной отрасли Белоруссии. — RT)», — добавил Сикорский.

Он подчеркнул, что, «несмотря на сложившуюся ситуацию, к ней можно приспособиться».

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.

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