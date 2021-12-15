В Минтрансе Белоруссии прокомментировали санкции против авиаотрасли страны
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«Не думаю, что в интересах партнёров усугублять ситуацию. Есть ощущение, что они сами хотели бы как-то решить эту проблему, и мы подсказываем, как её решить, но насколько они нас услышат, зависит от них», — цитирует ТАСС Сикорского.
По его словам, время идёт и европейские партнёры «должны понимать, что размеры монетизированных убытков будут возрастать».
«Поэтому не выгодно европейским партнёрам имитировать жёсткие действия (в отношении авиационной отрасли Белоруссии. — RT)», — добавил Сикорский.
Он подчеркнул, что, «несмотря на сложившуюся ситуацию, к ней можно приспособиться».
Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.