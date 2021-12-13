Мезенцев заявил о неэффективности санкций Запада против Белоруссии

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.
Мезенцев заявил о неэффективности санкций Запада против Белоруссии
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«В глобальном плане санкционный режим не несёт никаких выгод его инициаторам», — заявил Мезенцев.

По его мнению, введённые санкции определены несправедливой оценкой действий белорусских властей по защите суверенитета страны.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.

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