Мезенцев заявил о неэффективности санкций Запада против Белоруссии
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС.
«В глобальном плане санкционный режим не несёт никаких выгод его инициаторам», — заявил Мезенцев.
По его мнению, введённые санкции определены несправедливой оценкой действий белорусских властей по защите суверенитета страны.
2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.
В него включены 17 физлиц и 11 организаций.
В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.