Мезенцев заявил о неэффективности санкций Запада против Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что введение санкций в отношении Белоруссии не несёт выгод Европейскому союзу.

Об этом информирует ТАСС.

«В глобальном плане санкционный режим не несёт никаких выгод его инициаторам», — заявил Мезенцев.

По его мнению, введённые санкции определены несправедливой оценкой действий белорусских властей по защите суверенитета страны.

2 декабря ЕС ввёл в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии.

В него включены 17 физлиц и 11 организаций.

В МИД России назвали целью санкционной политики Запада провокацию новой волны антиправительственных выступлений в Белоруссии.