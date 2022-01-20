Американист Рогулёв назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»
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«Все последние месяцы и даже годы идут дискуссии по поводу «Северного потока — 2». Я говорил об этом много раз и не устану повторять, у США позиция не изменилась. Они с самого начала были против проекта…Что касается интересов Германии, тут Блинкен, конечно, явно лукавит. Блокировать газопровод совершенно не в интересах Германии», — сказал Рогулёв.
По его мнению, США ошибаются, считая, что проект можно использовать в качестве рычага давления на Россию.
«Неизвестно, против кого это давление работает, против России или же против Германии. В конечном итоге Россия теряет только деньги, а Германия теряет гораздо больше. Так же, как и другие страны Европы, присоединившиеся к проекту», — заключил собеседник RT.
Ранее Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления в интересах ФРГ и США.