Американист Рогулёв назвал лукавством заявление Блинкена о «Северном потоке — 2»

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Северный поток — 2», пока по нему не идёт газ, является рычагом давления в интересах Вашингтона и Берлина.

«Все последние месяцы и даже годы идут дискуссии по поводу «Северного потока — 2». Я говорил об этом много раз и не устану повторять, у США позиция не изменилась. Они с самого начала были против проекта…Что касается интересов Германии, тут Блинкен, конечно, явно лукавит. Блокировать газопровод совершенно не в интересах Германии», — сказал Рогулёв.

По его мнению, США ошибаются, считая, что проект можно использовать в качестве рычага давления на Россию.

«Неизвестно, против кого это давление работает, против России или же против Германии. В конечном итоге Россия теряет только деньги, а Германия теряет гораздо больше. Так же, как и другие страны Европы, присоединившиеся к проекту», — заключил собеседник RT.

Ранее Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления в интересах ФРГ и США.