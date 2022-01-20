Онищенко прокомментировал отмену ковидных ограничений в Британии
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«Население Великобритании привито на 77,7%, почти 80% — поэтому они и отменяют всё. Потому что привитые болеть не будут, но если даже заболеют, то меньше инфицируют и болеть будут более легко», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, поэтому британцы посчитали, что такое решение для них экономически выгоднее и у них есть право так себя вести.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о решении отменить в стране масочный режим и ряд других мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
ФАН сообщало, что молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в эфире медиагруппы «Патриот» прокомментировал ситуацию с распространением штамма «омикрон».