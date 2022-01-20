Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина, которая «привела польскую делегацию в ужас»

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Шутка президента России Владимира Путина во время первого заседания Совета Россия — НАТО «напугала польскую делегацию», рассказал британский политик и экс-генсек НАТО в 1999—2004 годах Джордж Робертсон.
Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина, которая «привела польскую делегацию в ужас»
  • AP

В статье для Foreign Policy он вспомнил о первом заседании Совета Россия — НАТО, где присутствовал Путин.

«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнёрства, а теперь ещё и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» — рассказал Робертсон.

Он подчеркнул, что переводчик, уловив игру слов Путина, передал его предложение в правильной форме (House of Soviets).

«Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время. Мы начали сотрудничество во многих областях, представляющих общий интерес», — отметил бывший генсек альянса.

Как ранее заявили в Кремле, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».

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