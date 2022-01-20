Глава МИД Австрии Шалленберг назвал Россию ответственной за напряжённость с Западом
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«Россия продолжает раскручивать спираль эскалации путём учений в Белоруссии, угрозой размещения войск в Венесуэле и на Кубе или кибератаками на Украине. Да, определить кибератаки непросто, но они вызывают особое беспокойство», — цитирует дипломата ТАСС.
Он заявил, что Россия должна «убрать руки от Украины». Шалленберг отметил, что не понимает позицию Москвы, где видят угрозу в Западе и Украине.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, ранее заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать.
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.