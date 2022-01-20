Сенатор Джабаров прокомментировал угрозы Байдена в адрес российских банков

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Дарья Ускова
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России потеряют возможность проводить операции с долларом США.
Сенатор Джабаров прокомментировал угрозы Байдена в адрес российских банков
  • AP

«Я склоняюсь к тому, что это передёргивание фактов, потому что запрет России использовать доллар в качестве платёжной валюты нанесёт удар прежде всего по самой Америке, по США», — сообщил сенатор.

Как отметил Джабаров, в случае введения такой меры многие страны «побегут от доллара», поскольку он станет «опасным».

«Если они запретят хождение доллара стране, которая является крупнейшим поставщиком энергоресурсов, другого сырья, то, я думаю, проблемы возникнут не у России, а у стран, с которыми мы будем работать. Тогда мы будем пытаться делать расчётной валютой российские рубли», — рассказал Джабаров.

Подобные попытки запугивания со стороны США длятся уже больше месяца — с момента предоставления Россией письменных предложений по гарантиям безопасности, подчеркнул он.

«Они, извините, «выпрыгивают» из-за стола, чтобы как-то попугать Россию, поугрожать, добиться каких-то преимуществ», — заключил собеседник RT.

Ранее Джо Байден выступил с заявлением о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины банки России лишится возможности проводить операции с долларом США.

При этом он отметил, что подобные серьёзные санкции могут негативно сказаться на американской экономике.

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