Глава МИД Венгрии: России и НАТО необходимо продолжать диалог по нормализации отношений

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о необходимости для России и НАТО продолжать переговоры по нормализации отношений.

«Мы понимаем, что Россия представила свои предложения (по гарантиям безопасности. — RT). У НАТО свой подход, но это надо обсуждать... Не говорите, что будут только санкции. Мы хотим продолжения дискуссии, чтобы прийти к нормальному решению», — сказал он в интервью ТАСС.

Как ранее заявил глава российского МИД Сергей Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.