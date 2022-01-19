Замглавы МИД Рябков: Россия предпочла бы договориться о безопасности прежде всего с США
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — сказал замминистра в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».
Он подчеркнул, что ситуация в области европейской безопасности «критическая».
«Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — приводит слова Рябкова ТАСС.
Как ранее писала газета The Wall Street Journal, некоторые страны НАТО остались недовольны тем, что американские официальные лица на переговорах с Россией выдвинули идеи, не обсудив их предварительно с союзниками.