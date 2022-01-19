Замглавы МИД Рябков: Россия предпочла бы договориться о безопасности прежде всего с США

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия предпочла бы достичь договорённости по гарантиям безопасности прежде всего с США, а вовлечение широкого круга стран в этот процесс может быть контрпродуктивно.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Не буду скрывать, что мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным», — сказал замминистра в ходе выступления на площадке клуба «Валдай».

Он подчеркнул, что ситуация в области европейской безопасности «критическая».

«Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Как ранее писала газета The Wall Street Journal, некоторые страны НАТО остались недовольны тем, что американские официальные лица на переговорах с Россией выдвинули идеи, не обсудив их предварительно с союзниками.