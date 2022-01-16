WSJ: в НАТО возникли разногласия из-за односторонних идей США на переговорах с Россией
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В частности, союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России, притом что мнение стран Европы не учитывалось, пишет автор.
«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — цитирует материал РИА Новости.
Американские официальные лица при этом сообщили, что речь на переговорах с Россией шла только об идеях, а не о предложениях.
Как ранее заявил Дмитрий Песков, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.
Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».