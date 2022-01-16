WSJ: в НАТО возникли разногласия из-за односторонних идей США на переговорах с Россией

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Некоторые страны НАТО остались недовольны тем, что американские официальные лица на переговорах с Россией выдвинули идеи, не обсудив их предварительно с союзниками. Об этом пишет журналист Джеймс Марсон в газета The Wall Street Journal.
WSJ: в НАТО возникли разногласия из-за односторонних идей США на переговорах с Россией
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В частности, союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России, притом что мнение стран Европы не учитывалось, пишет автор.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», — цитирует материал РИА Новости.

Американские официальные лица при этом сообщили, что речь на переговорах с Россией шла только об идеях, а не о предложениях.

Как ранее заявил Дмитрий Песков, ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Глава МИД Сергей Лавров напомнил, что России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Он также заявил, что терпению России в свете действий Запада пришёл конец, страна «долго запрягала», а теперь «пора ехать».

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