Глава МИД Палестины ожидает согласия США на встречу «Ближневосточного квартета»

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Глава палестинского внешнеполитического ведомства Рияд аль-Малики в рамках заседания Совета Безопасности ООН заявил, что ждёт согласия Соединённых Штатов на проведение министерской встречи «Ближневосточного квартета» (Россия, США, ООН и ЕС).
Глава МИД Палестины ожидает согласия США на встречу «Ближневосточного квартета»
  • Gettyimages.ru
  • © Pacific Press

«Ожидаем... одобрения со стороны США», — приводит его слова ТАСС.

Министр также выразил уверенность, что три стороны готовы и хотят встретиться.

Ранее Рияд аль-Малики поддержал призыв России о проведении министерской встречи «квартета» по Ближнему Востоку в ближайшее время.

В августе заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона предлагает провести министерскую встречу «квартета» по Ближнему Востоку на Генеральной Ассамблее ООН.

Позднее спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл переговоры с замгоссекретаря США Хейди Амром по вопросам взаимодействия стран в Палестине и Израиле.

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