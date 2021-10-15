Представители России и США обсудили вопросы ближневосточного урегулирования

Спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл переговоры с замгоссекретаря США Хейди Амром по вопросам взаимодействия стран в Палестине и Израиле.

«Обсуждались возможные направления дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона в сфере палестино-израильского урегулирования как в двустороннем формате, так и в рамках ближневосточного «квартета» международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС», — говорится в сообщении МИД России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что американский лидер Джо Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств.