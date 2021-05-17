В Белом доме рассказали о позиции Байдена по палестино-израильскому конфликту

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский лидер Джо Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств.
В Белом доме рассказали о позиции Байдена по палестино-израильскому конфликту
  • Reuters

По её словам, в Вашингтоне считают, что единственный способ положить конец эскалации насилия — «чтобы со временем было решение на базе сосуществования двух государств».

«В ходе обоих телефонных звонков, которые президент сделал на этих выходных (переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. — RT), он подчеркнул твёрдую приверженность урегулированию на базе сосуществования двух государств», — приводит слова Псаки ТАСС.

13 мая Байден рассказал премьеру Израиля о переговорах американской стороны с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока.

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