В Белом доме рассказали о позиции Байдена по палестино-израильскому конфликту

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что американский лидер Джо Байден выступает за урегулирование израильско-палестинского конфликта на базе сосуществования двух государств.

По её словам, в Вашингтоне считают, что единственный способ положить конец эскалации насилия — «чтобы со временем было решение на базе сосуществования двух государств».

«В ходе обоих телефонных звонков, которые президент сделал на этих выходных (переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом. — RT), он подчеркнул твёрдую приверженность урегулированию на базе сосуществования двух государств», — приводит слова Псаки ТАСС.

13 мая Байден рассказал премьеру Израиля о переговорах американской стороны с палестинцами и рядом стран Ближнего Востока.