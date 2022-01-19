В МИД Палестины поддержали призыв России о встрече «Ближневосточного квартета»

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Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики в рамках заседания Совета Безопасности ООН поддержал призыв России о проведении министерской встречи «квартета» по Ближнему Востоку в ближайшее время.
В МИД Палестины поддержали призыв России о встрече «Ближневосточного квартета»
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«Мы присоединяемся к призыву России собрать «квартет» на министерском уровне как можно скорее», — приводит РИА Новости заявление главы внешнеполитического ведомства Палестины. 

По его словам, главная цель переговоров — мобилизация усилий для выхода из нынешнего тупика.

В августе заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона предлагает провести министерскую встречу «квартета» по Ближнему Востоку на Генеральной Ассамблее ООН.

Позднее спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков провёл переговоры с замгоссекретаря США Хейди Амром по вопросам взаимодействия стран в Палестине и Израиле.

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